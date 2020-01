Ha nacido una estrella

Hay que felicitar a quien corresponda por la contratación de Darwin Núñez. Entidades importantes hay por el mundo a la caza y captura de jóvenes jugadores con talento. Incluso, son los arietes goleadores los que llaman más la atención, por lo que haber tenido el acierto de adelantarse al resto del mundo y contratar a un delantero centro que dará que hablar a nivel internacional, tiene su mérito. El objetivo desde la llegada de Turki Al-Sheikh se va cumpliendo. Su nuevo club pone la directa hacia la Primera División y a la vez apunta a jugadores prometedores para, tras la futura venta, reinvertir en otras perlas del mercado. Algunos no terminarán de dar la talla y otros se quedarán a medio camino, pero con que cada temporada destaquen un par de jóvenes jugadores, el buen ejemplo del Leicester o del Sevilla se repetirá en Almería. Publicidad impagable para nuestra cuidad y provincia. La exhibición del delantero uruguayo en Lugo fue escandalosa, algo así, salvando las distancias, como aquella de Ronaldo en Santiago de Compostela. Su zancada es quizá de las más poderosas que nunca vi. Si además le acompaña el acierto de cara a meta, se convierte en el jugador soñado. Ya hay quien teme su posible salida en este mercado de invierno, pero sin conocer su cláusula, tampoco creo que a Darwin le interese un cambio.

En Almería dispone de la confianza necesaria para crecer y si todo sigue su curso se exhibirá en Primera de rojiblanco. Lo próximo, ya será harina de otro costal. Algunos de sus compañeros no le van a la zaga, como Juan Muñoz, en perfecta coordinación con el delantero charrúa. Quien comente ahora que se ilusionó con el regreso del sevillano, miente. Otro acierto más de quien creyó en él. También el 5-3-2 que José María Gutiérrez volvió a poner en liza hizo que reapareciera el equilibrio deseado que ayudara a mantener la portería a cero. No es solo la seguridad defensiva, sino la salida de balón que proporciona Petrovic incrustado entre los dos centrales. A mejorar, un aspecto clave de este sistema, los laterales. Balliu y Jonathan no se incorporan con calidad al ataque por banda. El caso del lateral catalán, viene precedido de un horroroso partido ante la Ponferradina. Por el contrario, la sala de máquinas con un Aguza imperial, funcionó a las mil maravillas. En general, la ocupación del terreno de juego fue completa con el esquema del Anxo Carro; las segundas jugadas casi siempre fueron ganadas por los de Gutiérrez y se volvía a comenzar una nueva jugada sin rifar el balón, lo cual dice mucho y bien sobre la idea de juego del técnico madrileño. Como dijo a su llegada el entrenador rojiblanco, la intención es la de cambiar de sistema según el rival, teniendo ensayados al menos dos o tres esquemas. Todo ello, junto a los nuevos refuerzos que se otean en el horizonte, hace que nadie dude de que lo que le pasa, y pasará a la Unión Deportiva, sea de lo más bonito que hemos vivido por estos lares, con permiso de la UDA de Emery