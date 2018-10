Bradley Cooper protagoniza y dirige el tercer remake musical, aunque es la cuarta película con este nombre, de Ha nacido una estrella (A Star is Born, en inglés). En él, encarna a un exitoso cantante en decadencia personal con sus problemas con el alcohol y que por mera casualidad se encuentra en su camino con una joven y desconocida cantante, interpretada por Lady Gaga, que vendrá a dar un soplo de aire fresco a la industria musical, pero también a la vida del personaje encarnado por Cooper. Alfonso García se ha encontrado, a la fuerza, con un joven entrenador almeriense al que nadie le ha regalado nada y que está suponiendo un soplo de aire fresco no solo para el Almería, sino también para la Segunda División. Creo que mucha gente no es consciente del gran trabajo de Fran Fernández, el auténtico culpable de que este Almería esté cómodamente instalado en la mitad de la tabla, más cerca de los puestos de ascenso que de los de descenso. Incluso hasta parece sencillo lo que está consiguiendo.

Fran ha conseguido hacer bueno el proyecto low cost del presidente. Ni Alfonso, ni Corona, por más que digan, creían en verano que íbamos a estar así a estas alturas de la liga. El zapillero ha conseguido que sus jugadores jueguen como un equipo, unido, sin fisuras, que trae de cabeza a los equipos contrarios con su asfixiante presión, incluso con un 3 a 0 a su favor, y sus ritmos e intensidad altos. Y ha conseguido que el Estadio ruja como hacía mucho tiempo que no rugía. La comunión entre la afición y el equipo es total y eso, después de tantos años de penurias, desencanto y descontento, no tiene precio.

Fran Fernández tenía el talento. Ya lo demostró cuando hizo de puente entre Soriano y Ramis; lo demostró tras el cese de Ramis con aquel 3 a 0 ante el Zaragoza; lo volvió a demostrar logrando una permanencia muy complicada el curso pasado; y lo está demostrando esta temporada, interviniendo de forma decisiva en la confección de esta plantilla low cost pero, sobre todo, haciéndola tan competitiva como hacía años que no recordábamos en un equipo rojiblanco. Gracias Fran.