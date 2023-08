Un jugador menudito aparecía por el túnel de vestuarios con aspecto juvenil, la camiseta por dentro y el dorsal 19 a sus espaldas. En unos minutos iba a debutar en el fútbol profesional. Minuto 45. Comienzo de la segunda parte en los Juegos Mediterráneos. Su zurda haría acto de presencia en los primeros compases. Control y pase. Control y pase. Calma en estático, vértigo en movimiento. La presión de un estreno en Primera División para otros. Con personalidad para pedir el esférico y asumir protagonismo en parcelas interiores, donde ningún jugador había encontrado grietas en el primer tiempo, eran motivos suficientes para quedar hipnotizado. No recuerdo la anterior ocasión en la que un futbolista me dijera tanto en tan poco tiempo. De la misma forma que hacía bastante que no veía a un tipo sobre el verde mejorar todas las jugadas en las que participara. Talento innato, fútbol de barrio, superclase en ciernes.

Ese jugador es Sergio Arribas, el hombre que decidió dejar el 19 en la taquilla y ponerse la diez. Ese mediapunta descarado y atrevido capaz de sortear rivales a su paso. Ese enganche que colgó balones al área con música y buscó la portería contraria incesantemente. No fue la mejor tarde para un equipo que no sumó en la primera jornada, pero que tiene nuevas caras con las que ilusionarse. Una de ellas es la de un cara dura que dejó sus primeros destellos, pero que no serán los últimos. En un proceso de reconstrucción con muchas entradas y salidas por concretarse, los chicos de Vicente Moreno tienen agosto como un mes de adaptación, a pesar de los puntos que hay en juego. No será hasta dentro de un par de jornadas cuando veamos el nivel real de una plantilla que tendrá a Arribas como uno de los líderes en el césped. No siendo el mejor escenario, el futbolista madrileño es la gran ilusión de una afición con la indecisión de más movimientos. Ante la incertidumbre, buenos futbolistas. Ha nacido.