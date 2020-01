¿Son necesarios tantos jugadores?

Muchos son los jugadores que en este arranque de mercado de invierno están relacionando con el Almería, la gran mayoría sudamericanos, de los tildados, como en su día decía mi buen amigo Horacio, "jugadorazos". Pero, ¿de verdad el equipo necesita tantos jugadores como los que día sí y día también aparecen en los medios? Digo yo que los que vengan llegarán con el visto bueno del entrenador, que será el que le haya dicho al propietario del equipo cuáles son las necesidades de esta plantilla para intentar dar el salto a Primera. ¿Tan mal ve a su plantilla José María para pedir tantos jugadores? Cuando en su día se le preguntó al respecto, después de una reunión exprés en Marruecos con el dueño, dijo que estaba muy contento con los jugadores que tenía. Entonces, ¿qué ha pasado para cambiar de opinión? ¿Ustedes creen que el equipo necesita tantos futbolistas? Siendo sinceros y desde mi modesta opinión, con la llegada de dos buenos centrales sería suficiente, porque el resto del equipo está perfectamente compensado y visto lo visto, solo la ausencia, bien por lesión o bien por sanción, de jugadores en el eje de la defensa, ha hecho que tengan que cambiar sus posiciones tanto jugadores del centro del campo como de la zaga. Por lo demás, todo bien, ¿o es que el equipo anda cojo en otra posición? De ahí que no entienda la necesidad de fichar a tantos jugadores para posiciones que el equipo tiene muy bien cubiertas, como se ha visto hasta ahora y no creo necesaria la llegada de tantos jugadores, que no digo que sean muy buenos -no los conocemos ni los hemos visto jugar, aunque entiendo y quiero pensar que José María tendrá muy buenas referencias de ellos- pero, ¿son tan necesarias sus incorporaciones para acometer el asalto a la Primera División?