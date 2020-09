LA necesidad de unos presupuestos sociales

Después de dos años con unos presupuestos prorrogados, el gobierno de España afronta la aprobación de los que regirán para 2021, un año que para muchas familias vendrá marcado por las consecuencias de la actual crisis sanitaria y económica. En nuestro sindicato estamos convencidos de que la salida de cualquier crisis debe sustentarse en unas políticas que reactiven la economía y el empleo y que, igualmente, deben tener su reflejo en los PGE, sobre todo en estos tiempos. Pero, después de tantos años de recortes y de austeridad extrema, nuestra confianza en que las cuentas públicas tengan un marcado acento social, se va debilitando. Y tenemos nuestros motivos. He aquí un botón de muestra: las veces en las que nuestro gobierno prometió la derogación de la reforma laboral de 2012, que condujo a la clase trabajadora a la explotación laboral y a la semi esclavitud en algunos casos, y que aún no se ha llevado a cabo. Nuestra esperanza y nuestra paciencia se están agotando.

Estamos asistiendo, también, a un tira y afloja entre los dos partidos políticos que componen el gobierno de la nación en relación al salario de los empleados públicos y a la posibilidad de incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad permitida para ello. No me digan que no es para preocuparse. Bien es verdad que a todos nos ha cogido por sorpresa y nos ha embestido, de alguna u otra manera, esta horrible pandemia que, además de causar miles de muertes, es la principal causa del desplome económico que está cambiando la vida de muchas familias. Una pandemia que nos ha mostrado la debilidad de nuestro sistema sanitario que creíamos fuerte como un roble y del que presumíamos diciendo que era uno de los mejores, si no el mejor, de Europa. Un virus que, igualmente, está poniendo en jaque a nuestro sistema educativo público y a los servicios sociales; al primero porque ahora nos damos cuenta que no se ha invertido lo suficiente en educación y que faltan docentes, y al segundo porque el número de mayores fallecidos en condiciones infrahumanas en las residencias demuestra que la atención a la dependencia es otra de las asignaturas pendientes en nuestro país.

Desde UGT pedimos que los PGE 2021 tengan como último objetivo el bienestar de las personas; que no sea la clase trabajadora la que siempre sufra las consecuencias de las crisis sociales y económicas y que, de una vez por todas, las grandes fortunas estén también en el punto de mira de los gobiernos y se eliminen esos regímenes fiscales de grandes empresas que solo sirven para que algunas de ellas eludan sus obligaciones tributarias y el pago justo de impuestos. Conseguir una justicia social que permita a los ciudadanos de nuestro país vivir con dignidad es tarea de todos.

Es necesario también impulsar las políticas que permitan el cambio de modelo productivo, de tal forma que se vean favorecidas aquellas actividades y sectores que generen empleo de calidad porque sin la generación de empleo de calidad difícilmente habrá crecimiento económico. Por ello es fundamental llevar a cabo los cambios normativos adecuados que incentiven ese empleo de calidad, empezando por la derogación de las reformas laborales, en especial la de 2012.

Por último, como no, los PGE tienen que asegurar la consolidación del estado de bienestar, tan fracturado por los sucesivos años de recortes, asegurando que la protección por desempleo llegue a todas las personas que lo necesiten y garantizando que el Ingreso Mínimo Vital llegue lo más pronto posible a aquellas que no puedan acceder a un empleo.

El año 2021 debe ser el año de la reconstrucción social y económica de nuestro país y para ellos necesitamos unos presupuestos que tengan en cuenta a los colectivos más vulnerables e indefensos.