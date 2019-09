El ambicioso e ilusionante proyecto de Turki Al-Sheikh sigue cimentando en la Unión Deportiva Almería. Este semana se puso la primera piedra en la parcela formativa, en una cantera rojiblanca cuyo organigrama va a cambiar por completo en las próximas semanas. Aún no es oficial y se desconoce si los que estaban al cargo de las bases de la UDA seguirán o tendrán que salir de la entidad, pero lo que sí se puede dar prácticamente por hecho es que Mario Silva será el nuevo director técnico de la cantera rojiblanca, la cara visible de la revolución que, al igual que llegó al primer equipo, llegará también al filial y al resto de conjuntos canteranos del club. En cuanto se ha oficial su nombramiento, los jóvenes futbolistas de la UDA quedarán en muy buenas manos. Que no quiero decir que no lo hayan estado y estén con Agustín Sánchez, todavía encargado de la coordinación de las bases, pero el portugués Mario Silva, por formación y trayectoria, está a otro nivel (superior, claramente). Sin ánimo de subestimar el currículum del almeriense, que lleva muchísimos años trabajando para el club y que siempre ha estado vinculado al entorno más cercano de Alfonso García, no se puede negar el hecho de que las riendas de la cantera rojiblanca van a quedar en las mejore manos posibles, en las de un técnico luso que el pasado año hizo al Oporto campeón de la UEFA Youth League, la conocida como Champions juvenil. De títulos europeos sabe mucho este exdefensor. Y es que en 2004 formó parte del plantel del Oporto que se proclamó vencedor de la Liga de Campeones, cetro que celebró con Pedro Emanuel, actual entrenador del primer equipo almeriense. El destino ha vuelto a unir a ambos, en una pequeña capital española que sueña con volver a ver su nombre en la Primera División. ¿Volverán a festejar los dos un logro deportivo como hicieron con aquel Oporto de Mourinho? Esperemos que sí y que sea bajo los colores rojiblancos.