¿Tan poco nivel tienen los nuestros?

Decía el otro día Mohamed El Assy, acerca de la cantera, que "antes de que llegásemos al club perdíamos a los talentos del fútbol almeriense, y eso ya se va a terminar", y aplaudo esas palabras del CEO del Almería. Lo que no sé es si Joao las comparte. Solo hay que echar un vistazo a como están las plantillas de los dos primeros equipos de la "Academia" esta temporada. En el filial, de 20 jugadores que tiene a sus órdenes Oscar Fernández, solo uno es de Almería, Javi Vertiz. En el equipo juvenil de División de Honor, de 22 jugadores, solo 4 son de Almería. ¿Tan poco nivel tienen los jugadores nacidos y formados desde pequeños en el fútbol almeriense como para no tener hueco en los dos equipos más punteros de la Academia? ¿No merece nuestro fútbol tener más protagonismo en el equipo representativo de Almería? ¿Qué futuro, deportivamente hablando, les espera a los jugadores, alevines, infantiles o cadetes que con tanta ilusión se enfundan todos los días la camiseta del Almería cuando lleguen a juvenil o sénior? Un jugador, solo un jugador de veinte en el filial, en un equipo que vale una pasta, como ya ocurriera la temporada pasada. Creo que hay muy buenos y valiosos jugadores en el fútbol almeriense que, económicamente, por menos de la mitad de los que van a cobrar esta temporada algunos jugadores del filial o incluso del juvenil de División de Honor, se partirían la cara por defender los intereses del equipo de Turki pero… Joao parece no convencerles mucho y dentro de pocos días empezaremos a hacernos eco de los jugadores que temporada si y temporada también, se marchan lejos de Almería para seguir creciendo y para seguir firmándose, lejos del paraguas de un Almería que, una temporada más, ha visto como buena parte de los jugadores que el curso pasado estaban en sus filas, ya no están. ¿Para qué emplearse a fondo en el trabajo de una Academia si luego el porcentaje de los que pueden llegar es mínimo?. Las pruebas están ahí. Solo Javi Vertiz en la plantilla del filial, de veinte jugadores.