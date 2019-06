La nobleza de la plantilla

No cabía esperar otra cosa de unos jugadores entregados al máximo. En cada una de estas misivas semanales se ha apoyado a Fran Fernández como el máximo culpable de una temporada con guarismos y sensaciones inesperadas por excelentes, pero sin el compromiso de su plantilla, la más noble que he conocido en muchas temporadas, nada de lo vivido hubiese sido posible. Por más que un técnico se empeñe en trabajar, por muy buenos métodos que emplee, si sus jugadores no le apoyan, es imposible aunar esa conexión fundamental entre el entrenador y su plantel. Sin embargo, repito una vez más que el germen se sitúa en la idea futbolística de un técnico que a la vez ha sabido extraer el compromiso necesario. Al final del choque FF dio las gracias a los medios de comunicación, quizá reconociendo su error cuando atizaba a dichos medios por atacar en demasía a su equipo y sobre todo a él mismo. Un humilde consejo para FF: cuando estés en otro club, mide tus arranques en forma de declaraciones, porque en numerosas ocasiones hay que saber templar las situaciones que acontecen. Al final, esos 67 puntos que se querían alcanzar no hubiesen sido suficientes, si bien la puntuación final y el hecho de haber sido el sexto equipo más goleador junto al Málaga, vale su peso en oro. El hándicap quizá estuvo en las salidas, porque en la clasificación como local la UDA ha terminado ocupando el sexto lugar. Un dato relevante y que dice mucho de cómo fue la temporada. Aparte de los euros que dejarán en las arcas rojiblancas varios jugadores, la imagen del club vuelve a subir enteros de cara al futuro. Espero que se note a la hora de negociar con los que arriben.. Para finalizar, enhorabuena al equipo femenino por su ascenso, al Juvenil B, campeón en Liga Nacional que no ascendió porque el primer equipo Juvenil ya está en División de Honor y un único borrón, la dejadez que se ha tenido con un filial al que no se le prestó mayor atención, porque según comentó el director deportivo, no era imprescindible que se mantuviera en Segunda B. Qué poquita ambición.