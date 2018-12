El día que la LFP contrató un mono para fijar los encuentros en franjas horarias diferentes los carruseles desaparecieron y la noche de los domingos cambió. Sin embargo, aún quedan románticos, como el progenitor del que suscribe estas líneas. El teletexto fue un punto de inflexión hace tres décadas, cuando en 1988 se implantó en España. No sólo para analizar las distintas clasificaciones de los deportes, sino para seguir un partido 'en vivo', esperando que el televisor subiese un gol al equipo del que era hincha uno. Una vez finalizado el carrusel de encuentros y el del Canal Plus, tocaba ver estas tablas, los goleadores... Otra opción romántica era comprarse el periódico de turno al día siguiente y ver la clasificación, sobre todo, si el signo del partido del equipo con el que simpatiza uno había ganado. Con la irrupción de internet y, posteriormente, de los teléfonos de nueva generación, todo cambió. Difícilmente un niño sabrá lo que es el teletexto, incluso que un periódico se puede comprar. Pero coge algún móvil (o el suyo propio porque es raro el crío de diez años que no tenga), abre cualquier aplicación y le echa un vistazo a los resultados de cualquier división de cualquier país, la clasificación, los goleadores, las estadísticas del partido y un sinfín de opciones. Empero el protagonista de este artículo une las distintas generaciones: la de internet y la previa a la del teletexto. Cada domingo por la noche coge la tableta, varios folios y bolígrafos de diferentes colores y hace sus particulares clasificaciones y tabla de resultados. Realmente ya los tiene en la propia tableta, pero a él le hace ilusión esas peculiares hojas para su periódico de fantasía que no se venderá en ningún kiosco, no lo leerá nadie y que en unos meses irá al contenedor. Lo mismo que hacía su padre cuatro décadas atrás.