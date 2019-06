Un notable empañado por el final

Al final al Almería no le dio por colarse en promoción de ascenso, ni siquiera para llegar a las últimas fechas con opciones, por culpa, en parte, de los pinchazos caseros ante el Rayo Majadahonda y el Oviedo y los tropiezos en Almendralejo y Lugo. Eso sí, la temporada de los de Fran Fernández ha sido de notable después de cinco temporadas consecutivas luchando por la permanencia hasta la última jornada. Tampoco es para calificar con un sobresaliente, puesto que la ambición no puede faltar ni el recuerdo de que este equipo estaba hace apenas cuatro años en Primera División. Sin embargo, las últimas semanas han empañado ese buen hacer y no precisamente por los resultados deportivos, ya que en el último duelo el Almería le dio un meneo a un Albacete que jugará la promoción. Son los casos de Fran Fernández y Saveljich. El zapillero era la prolongación de la afición en el verde, dotando al equipo un estilo de juego propio muchísimos años después y trasladando la ilusión a una grada que no entiende que el club (a diferencia de Grada Joven no homenajeó a FF, al menos públicamente) no haya puesto toda la carne en el asador para este hombre de la casa que ahora quiere aspirar a algo más. Porque el Almería no se lo da. Ese algo más que ha pedido Saveljich, sin pelos en la lengua. "Habrá que ver la disponibilidad de que el presidente tenga ganas de hacer una inversión", aseveró el argentino, siempre con respeto, pero sin pelos en la lengua. Por eso es otro en los que se siente representada esa parte de la afición que busca algo más que la permanencia. Esos que no dudan en reconocer que el curso ha sido de notable, pitando a la vez por la no continuidad de un Fran Fernández que se hubiese quedado si el proyecto hubiese sido más ambicioso. Esos que son recriminados por los palmeros.