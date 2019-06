La noticia más leída

Creo que nunca he sido una persona muy paranoica con eso de que mis artículos, crónicas de partidos o reportajes lleguen a leerlos miles de personas. Nunca pienso en ello, aunque está claro que todos los que nos dedicamos a esto siempre queremos llegar al máximo número de lectores posibles y por ello trabajamos cada día desde estas páginas (y desde la digital). Supongo que cuando uno escribe sobre ciertos temas concretos conoce las limitaciones, en lo que a repercusión se refiere, de lo que publica. En mi caso, escribo generalmente sobre deporte local, por lo que creo que mis noticias nunca usarán una etiqueta Trending Topic en redes sociales. Aunque nunca se sabe. Recuerdo que tuve que escribir sobre aquel famoso suceso en el campo del Comarca del Mármol, cuando un espectador lanzó al árbitro el perro del aficionado que tenía al lado. Si no me falla la memoria, creo que es lo más viral que he escrito en mi vida, aunque no lo mejor, claro está. Nos llamaban hasta de medios de comunicación argentinos y de otros países de América para que le diésemos más información sobre el asunto. El pobre Goofy, además de volar desde una grada cruzó el charco. Desde aquello, y ya han pasado unos cuantos años, nunca me he parado a pensar eso de cuantas personas estarían leyendo mis publicaciones. A veces miro el movimiento de las noticias de esta sección en el Twitter de este diario o los me gusta que generan las mismas en Facebook. De hecho, en nuestra web, hay al final un apartado en el que suele salir un listado con las noticias más leídas, que tampoco solía mirar hasta que mi jefe, Paco Gregorio, me mandó en un mensaje el lunes por la mañana diciéndome que la crónica del partido de la UD Almería femenino, que logró el ascenso, estaba siendo la más leída. No sé por cuantas horas lo sería, pero me alegro mucho de que el fútbol femenino interese cada vez más y lo que escribo sobre las chicas de Carlos Hinojo tenga la repercusión que se merecen todas ellas.