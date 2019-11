La nueva Supercopa

La Real Federación Española de Fútbol no deja de sorprendernos. Con el objetivo de hacer que una cita como la Supercopa de España gane en emoción, Rubiales y su equipo tomaron la decisión de cambiar su formato, invitando en la próxima edición a Real Madrid y Atlético a disputarse un título por el que, en circunstancias normales, solamente habrían luchado FC Barcelona (campeón de Liga) y Valencia CF (campeón de Copa). No cabe duda de que ahora la Supercopa de España tendrá mucho más interés, ya que siempre ha sido una competición algo descafeinada, que a veces no se han tomado muy enserio ni los propios finalistas. La RFEF considera que no se debe seguir tomando como un título tan secundario y también ha modificado su ubicación en el calendario. Ahora ya no se jugará en verano, no tendrá un ambiente de choque de pretemporada, se disputará en el ecuador de la competición liguera. Hasta ahí, también bien, parece una decisión acertada. Sin embargo, lo que genera dudas, y muchas, es el haber decidido hacerla fuera de España. Vaya por delante que soy de los que piensa que el fútbol es universal, o debería serlo, y que no me importa que un trofeo español se juegue fuera de las fronteras de este país. Es entendible que promocionar mundialmente nuestro balompié implique tomar este tipo de decisiones, aunque a veces se les olvida a las distintas instituciones futbolísticas que hay aficionados a los que les gusta ir a al campo y que para un mileurista, estudiante o autónomo que cobra 700 euros al mes no es lo mismo preparar un viaje a Valencia para ver una final que a Tánger (Marruecos), donde se disputó el curso pasado. Pero el verdadero problema, desde mi punto de vista, es haber perdido el norte moral por completo. La siguiente Supercopa se va a jugar en Arabia Saudí, un país donde los gobernantes se pasan los derechos humanos por el forro. Hasta la RFEF ha tenido que negociar con el Gobierno saudí que las mujeres, que lo tienen prohibido, puedan acudir a estos partidos. Hay cosas más importantes que la publicidad y el dinero, Rubiales. Y más países.