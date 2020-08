La nueva UD Almería

Tan solo han pasado unos días desde que el Girona puso en jaque al equipo rojiblanco, pero ya hay que pensar en lo que viene y se debe hacer rápido porque la próxima temporada está a la vuelta de la esquina. La UDA volverá a intentar el ascenso a primera división no sin antes darle una vuelta de tuerca al equipo. Y es necesario. Son varios los futbolistas que no han aportado nada, más aún después de la Navidad. Por lo que supongo habrán tomado buena nota en la dirección deportiva e intentarán hacer los deberes mejor de lo que los hicieron en el pasado. Para empezar el entrenador será Jose Gomes. No estuvo a la altura en el playoff pero entiendo que a un entrenador no se le debe medir por dos partidos de máximo nivel, con una plantilla desconocida y ejerciendo más de apagar fuegos que de Míster. Es por ello que me parece natural que siga en el cargo. Ya habrá tiempo de valorar si es acertado o no, pero hay que darle margen.

En las altas y bajas que se producirán la ilusión será una de las claves. Después de los últimos años de Alfonso García donde a duras penas había jugadores que llegasen a Almería con grandes expectativas, estamos en una época donde seguro habrá varios jugadores que llenen las ansias de los aficionados por verlos con la camiseta rojiblanca. Algunas bajas serán dolorosas, como la de Darwin. Pero es normal en la evolución de un futbolista de sus características. Llegó a la capital almeriense para hacerse un jugador contrastado en Europa y lo está consiguiendo. Sin lugar a dudas se le queda pequeño un club en segunda división, por lo que los alrededores de 20 millones de euros que dejará en caja deben ser bien aprovechados por los encargados de fichar. Hay tantos otros nombres en los que no ha habido acierto que da un poco de vértigo pensar en cómo y en quién se van a utilizar ese dinero. Esperemos que la maquinaria de la ilusión vuelva a funcionar y la temporada que viene el conjunto almeriense vuelva a ser un referente en la lucha por conseguir el ascenso. Lo que quizás, ya será demasiado pedir es que además se tenga paciencia por un entrenador y no volvamos a ser el hazmerreír en cuanto a diversidad de técnicos se refiere.