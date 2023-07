Ya se van conociendo más detalles del nuevo Almería que pretende consolidarse en la máxima categoría, después de haber pasado por los momentos límite que hemos padecido, en Leganés y en Barcelona. En la rueda de prensa de presentación de Vicente Moreno se dejaron entrever las actuales intenciones de la UDA, que pasan por buscar el ansiado equilibro que, aun logrando objetivos, Rubi no supo o no pudo obtener. Habrá quien achaque la debilidad mostrada, que casi devuelve a la entidad a Segunda, a la escasa calidad de la plantilla, pero la filosofía del anterior técnico, que le concedía más importancia a los goles cosechados frente a los encajados, tuvo su contrapunto claro y conciso en las palabras de Vicente Moreno de este viernes, apoyadas sobre la marcha por el propio director general del club, El Assy. Se busca equilibrio, término que sonó unas cuantas veces durante dicha comparecencia. La última y reciente aventura de Vicente Moreno en España fue fructífera, en el Espanyol cumplió con sus objetivos ofreciendo su equipo practicidad, agresividad y solvencia. Está claro que desde ahora se pretenderá confeccionar una plantilla acorde con la idea futbolística de Moreno, sin olvidar que ya existe una base que, desde mi punto de vista, se podría haber aprovechado mejor de lo que se hizo. Como el flamante entrenador rojiblanco indicó, tiene estudiadas las carencias que se deben subsanar, a la espera de que las negociaciones en curso lleguen a buen puerto. De momento, la incorporación de Édgar suena muy bien. Ya lo pudimos ver sobre el tapete del Power Horse en la reciente visita del Betis, ya que el nuevo pivote defensivo de la UDA jugó de titular en el choque que terminaron venciendo los béticos. Y he definido a la posición en el campo de Édgar como pivote defensivo a caso hecho. Ojalá que el nuevo integrante del plantel de la UDA se pueda desenvolver en ese puesto, ya que un jugador de sus características ayudaría sobremanera a forjar ese primer bloque defensivo que se echó en falta en la etapa anterior. En demasiadas ocasiones los zagueros se llevan los palos, cuando el resto del bloque deja a los pies de los caballos a la línea defensiva. Jugadores como Édgar o el propio paisano Joaquín, rinden más con su envergadura en la referida posición, por delante de los centrales. Craso error cuando los entrenadores se empeñan en colocar a ciertos jugadores de centrales cuando se les puede extraer lo mejor de sí en el centro del campo. El ejemplo de Luis Enrique con Rodri, cuando lo insertó de central en el pasado Mundial con España, pasará a la historia como una de las mayores atrocidades futbolísticas nunca vistas. El tiempo le quitó la razón a Luis Enrique de forma vergonzante. Supongo que el asturiano se tapó los ojos en las semifinales y final de la Champions League. En el turno de preguntas a Mohamed El Assy, el mandatario alegó razones técnicas para volver a los fondos. Puede ser entendible, pero desde estas líneas me solidarizo con los abonados de los fondos, en la espera de que en poco más de dos años tengamos un estadio realmente de fútbol. La filosofía que esgrimió El Assy acerca de las ventas de jugadores para crecer es totalmente comprensible, de esa forma y a su nivel el mismo Sevilla se ha convertido en un grande de Europa. También se refirió el director general a Turki, y en verdad que sus argumentos sobre sus actuaciones tienen su sentido, porque quien crea que el mandatario saudí busca un beneficio económico en el Almería, es que vive en otro mundo, a tenor de la fortuna que amasa el ministro. Su baby, como acuña el propio Turki al referirse a la UDA, es un hobby para él, una afición que ama, el fútbol, pues sus cuantiosos beneficios económicos llegan a buen seguro por diferentes vías. Lo digo por si alguno piensa que para él dos o tres millones de euros pueden significar un enorme beneficio. O si no, conviene echar la vista atrás, cuando el Covid azotaba con fuerza y Turki donó para la cuidad y provincia de Almería lo que nadie se hubiera imaginado por estos lares.