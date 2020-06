La nueva normalidad del fútbol

Ya estamos en el último fin de semana sin fútbol. Después de estar más de dos meses sin competición la UD Almería está preparada para asaltar el Carlos Belmonte el próximo domingo. Se esperan 26 grados a las 19:30 de la tarde, lo cual no les pillará de sorpresa al equipo de José María Gutiérrez. No será una vuelta normal, adecuarse a estar dos meses sin poder ejercitarse como acostumbra un futbolista de elite y tener en el horizonte un maratón de partidos cada tres días será el primer condicionante para poder calibrar el retorno de los equipos. En cuanto comiencen los partidos empezaremos a salir del túnel donde nos ha metido el dichoso Covid-19. No habrá terminado la batalla pero la vuelta del fútbol supondrá el cosquilleo previo a un partido, la emoción de un balón merodeando la portería rival o dirimirse entre la tristeza y la alegría por un resultado. Sin darnos cuenta el fútbol nos va a acercar a la nueva normalidad. Más allá de las fases o los datos todo cambiará cuando se empiece a mover la clasificación. Con un sentido de la responsabilidad grande pero debemos de intentar disfrutar también de lo que se nos avecina. Es momento para rodearnos de nuestros amigos y familiares y apoyar desde la televisión a nuestro equipo. ¡Todo el verano viendo fútbol! Sinceramente no encuentro mejor plan para una noche de verano cualquiera después de un día en la playa. Será como un Mundial pero con equipos en vez de con selecciones y una competición donde participan solo de un mismo país. Como todavía hay mucho en juego seguro que esta "nueva competición" será muy atractiva y la viviremos al máximo. Una temporada desgraciadamente histórica pase lo que pase y esperemos que para los intereses de la UD Almería también en lo referido a éxitos deportivos. El fútbol está a punto de llegar y con él una nueva normalidad, donde se pierde el 50% de lo bonito de este deporte. Los aficionados en las gradas. Esperemos que pronto podamos volver a disfrutar como siempre, eso serán buenas noticias. De momento el Cádiz y el Zaragoza están escapados en la clasificación, hay once jornadas para remediarlo.