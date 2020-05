Hacia la nueva normalidad

Siguiendo con el protocolo establecido por la Liga de Fútbol Profesional, y a la espera de que el Gobierno dé el visto bueno y confirme los planes de reanudar la competición, el Almería pasó ayer a la siguiente fase en su preparación. Ya no son entrenamientos individuales, sino grupales, de hasta 10 jugadores. La idea es que a mediados de junio todos los equipos hayan tenido esta especie de pretemporada para afrontar los 11 últimos partidos en los que todavía hay mucha tela por cortar. Decía José María Gutiérrez el otro día, en su primera comparecencia tras el parón, que el objetivo del Almería no es solo ascender a Primera, sino ser campeones de liga. Es importante que el grupo se mantenga ambicioso y hemos de esperar que afronten esta especie de play-off de 11 partidos con el hambre y la tensión necesaria para asegurar el mayor número de puntos posibles. La presión de los equipos va a ser importante, también el desgaste físico, ya que se prevé disputar partidos cada 72 horas y se van a permitir hasta 5 sustituciones, con parones para avituallamiento de los futbolistas y en teoría van a buscar horarios donde el calor sea más soportable (imaginen un partido en junio o julio en Almería a las 16:00, sería de locos). En este sentido, la juventud de la plantilla del Almería (una media de edad de 25 años, por 28 de Cádiz o Zaragoza), unida a su profundidad, puede ser determinante para lograr el éxito del ascenso. A muchos les pareció innecesario el elevado número de fichajes en el mercado invernal, pero quizás ahora eso juegue a nuestro favor. A la amplia plantilla se unen los canteranos que, al no poder jugar con el filial, están trabajando con el primer equipo. Toda ayuda es poca y más si se tiene en cuenta que estos 11 partidos se van a jugar sin la presión ambiental, al no haber público. Vista la acogida que tuvo la Bundesliga, que reanudó la competición este pasado fin de semana, la afición rojiblanca está esperando como agua de mayo que vuelva la competición para el Almería y que nuestra nueva normalidad sea vivir en Primera División...