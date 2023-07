Una nueva era

C ADA vez está más cerca el comienzo de la temporada en el grupo IX de Tercera RFEF, que por primera vez desde la última reestructuración de las categorías del fútbol español contará con hasta tres conjuntos almerienses, tal como hace no tanto llegara a ocurrir en la antigua Tercera División. Dos de los cuales están sufriendo un importante lavado de cara después de no conseguir sus respectivos objetivos el pasado curso. Por una parte, el Poli El Ejido que no está dejando ni rastro de aquella plantilla que acabó descendiendo en Segunda RFEF. Así, es raro el día en las el equipo celeste no anuncie al menos dos nuevas incorporaciones para uno de los equipos que debería ser uno de los claros candidatos a recuperar la categoría perdida la pasada temporada. Y por otra el filial de la UD Almería, que en esta ocasión dirigirá el técnico jienense Alberto Lasarte tras su histórico papel al frente del juvenil A rojiblanco en División de Honor después de decantarse por un cambio de capitán ante la estripitosa pasada campaña en la que no fue capaz siquiera de acabar entre los cinco primeros y que debe estar obligado a conseguir el ascenso de categoría para que el salto con el primer equipo no sea tan grande. Un conjunto rojiblanco en el que se espera que tenga un papel importante la generación que viene de firmar uno de los mejores cursos de la UD Almería en categoría juvenil. Con tan solo una plaza de ascenso directo y otra para disputar la última eliminatoria del play off tras superar las rondas previas ante rivales del mismo grupo, almerienses y ejidenses no lo tendrán nada fácil en un grupo que tendrá uno de los mayores niveles que se recuerdan con todo un carrusel de equipos candidatos a lograr subir a Segunda RFEF. Los descendidos Juventud Torremolinos y Mancha Real, el Real Jaén tras quedarse el pasado curso a las puertas de conseguir el ascenso directo o el Atlético Malagueño serán tan solo algunos de los adversarios con los que rojiblancos y celestes tendrán que medir sus fuerzas en el inminente campeonato liguero y en el su objetivo claramente tiene que ser celebrar un ascenso. El reto, sin duda, será mayúsculo.