Jonathan Viera va a firmar por el Almería. Es un fichaje raro. En primer lugar, porque, a pesar de que Mohammed El Assy siga creyendo en la permanencia, el equipo está con 6 puntos en la clasificación y la salvación cada vez es mas utópica. Es también raro por las condiciones del fichaje. Se dice que firma hasta verano para poder irse a Arabia. No le vamos a sacar rédito deportivo y tampoco económico. ¿Para qué viene Jonathan Viera a Almería y por qué? Son dos buenas preguntas que imagino no van a tener respuesta. Dudar de sus cualidades futbolísticas no se duda, a pesar de que haya salido por la puerta de atrás del club de su vida, la UD Las Palmas. Un fichaje de un jugador así se entiende en otro contexto, no en el de un Almería desahuciado. Si Jonathan Viera viniera para liderar el proyecto de retornar a Primera, tendría mas sentido, ya que en Primera es muy bueno y en segunda lo es mucho más. Su fichaje, como digo, podría haber sido muy ilusionante en verano, por poner un ejemplo, o si estuviéramos a un partido de los puestos de permanencia. Pero no es el caso. Y eso sin entrar a valorar el estado en el que va a llegar a nuestra ciudad. Este año había jugado 9 partidos, anotando 2 goles y dando una asistencia, acumulando 620 minutos, antes de anunciar la rescisión de su contrato el pasado mes de diciembre. Se dice que se quiere ir a Arabia y que el Almería podría hacer de puente. Viera tiene 34 años, 2 más de los que tenía Nauzet Alemán Viera, otro fino centrocampista canario que firmaba por el Almería en agosto de 2017, aunque este llevara un año sin jugar. Nauzet, con varios ascensos en su espalda, acabó aportando poco y rescindiendo en diciembre de ese mismo año en una temporada que había empezado con Ramis, siguió con Alcaraz y acabó con Fran Fernández y su agónica permanencia de Lugo. ¿Será Jonathan Viera el nuevo Nauzet Alemán? Al menos este no lleva tanto tiempo parado y, en principio, puede aportar mucho más en el terreno de juego, aunque lo que venga a aportar no sirva absolutamente de nada…