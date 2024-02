Y de nuevo derbi

No se ha hecho de rogar la llegada de un nuevo derbi. Apenas transcurridas tres semanas desde que el Poli Almería y el Almería B midieran sus fuerzas en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, este domingo tendrá lugar un nuevo encuentro entre dos de los representantes almerienses en la quinta categoría del fútbol español. Esta vez será el propia filial rojiblanco y el Poli El Ejido quienes disputarán el derbi almeriense, quinto y penúltimo que se juege esta temporada. Los pupilos de Alberto Lasarte frente a los de Ricardo Ballestín, quien llegara el banquillo celeste el pasado mes después de la destitución del granadino José Heredia en las filas de los del Poniente. Una nueva semana en la que nuevamente habrá en juego algo más que tres puntos, por mucho que clasificatoriamente sea una victoria más o una victoria menos. Rojiblancos y celestes se darán cita este domingo al mediodía en el Anexo, en el que nunca antes hasta la fecha habían jugado los ejidenses puesto que sus anteriores derbis a domicilio frente al Almería B tuvieron lugar en el entonces llamado Estadio de los Juegos Mediterráneos. Por si no fuera suficiente motivación un derbi, ambos equipos se presentarán a la cita con la tabla apretando, por lo que no pueden permitirse fallar. Con el Motril acechando a los capitalinos, los rojiblancos necesitan reencontrarse con la victoria para no poner en riesgo su plaza de play off qa la que tanto trabajo le ha costado llegar. Aunque quizás incluso más necesitados se encuentran los celestes que tras caer de nuevo a la zona roja de la tabla quieren alejar de una vez los fantasmas de un segundo descenso consecutivo que tan dramático sería para este Poli El Ejido que atraviesa por el que posiblemente sea el peor momento de su historia y para el que bajar a División de Honor podría resultar catastrófico cuando hace no tanto militaba en la categoría de bronce cuando esta todavía era la extinta Segunda División B. Lejos quedan ya aquellos derbis que enfrentaban a los primeros equipos de ambos clubes en categorías bastante más altas que esta Tercera RFEF, pero este domingo no será un día más ni un partido más. Es el derbi.