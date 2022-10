Terminó Rubi la rueda de prensa posterior al 3-2 frente al Girona reconociendo que el equipo se descompuso al final del mercado de fichajes y que eso le impidió sumar puntos que, quizás, hoy sí habrían llegado en caso de visitar a Valladolid y Mallorca o recibir a Osasuna. Lo cierto es que este Almería, el que llevamos tres semanas viendo, poco o nada tiene que ver con aquel que vagó como alma en pena por Pucela o Son Moix o que se vio sobrepasado en casa ante los de Arrasate. Tampoco con el que fue arrollado en San Mamés, plaza donde, seguramente, hoy tampoco se puntuaría, pero en la que se habría podido dar la cara, tal y como ocurrió en el Villamarín. Y es que la hoja donde se plasmaba ese dibujo definido y pulido de las tres primeras jornadas fue arrancada de cuajo el 1 de septiembre, obligando a Rubi a tener que esbozar, desde cero, un nuevo diseño.

Ahora, al fin parece que el entrenador ha silueteado su nuevo Almería. Ha empezado dando forma, con trazos gruesos, a un borrador que, poco a poco, va cogiendo forma. Ya parece haber un esquema definido y un once más o menos tipo, con una idea de juego medianamente clara y una capacidad competitiva que crece semana a semana. El técnico puede ya pasar al siguiente nivel, el de dejar de lado la brocha gorda y pulir, con delicadeza y precisión, los detalles de este nuevo dibujo. Terminar con ese nerviosismo que el equipo acusa cuando el partido se aprieta. Conseguir dejar la portería a cero como sinónimo de haber logrado esa anhelada seguridad defensiva. Intentar que los suyos no bajen su nivel en las segundas partes tras las sustituciones. Y, por qué no, ser capaces de dar algún zarpazo a rivales de superior entidad, tal y como se logró frente al Sevilla o se rozó contra el Real Madrid. Para esto último, el diseño tendrá que estar terminado y perfeccionado. Ojalá se logre antes del Mundial. Solo hace falta seguir teniendo paciencia.