Un nuevo horizonte

El Mundial opaca sobremanera el epílogo que escribió la ACB anteayer. Un broche que coronó al Real Madrid, que culmina un sobresaliente doblete. Además, se quedó a un triple de Causeur de amarrar la Copa del Rey. Sensacional temporada de un conjunto de Laso que volvió a reinventarse para ser el mejor equipo a este lado del Atlántico. Honores también para el técnico vitoriano, que le cambió la cara a una institución cuesta abajo. Por encima del título, el debate se centra en el adiós de Luka Doncic. El genio esloveno coge la pasarela hacia la NBA, su próximo baremo. Con 19 años solo le faltó el MVP de las finales de la ACB, lo que da alcance de su dominio en el continente. Que no se alagarse la serie al quinto partido le permitirá estar en Nueva York físicamente para el Draft. De hecho, ayer no estuvo en los actos de celebración porque cogía un avión hacia la Gran Manzana. Resulta complejo calibrar en qué puesto saldrá. Más allá de la cima, que parece para DeAndre Ayton, hay un baile mareante por debajo. En las últimas semanas hay bastante hype con Mo Bamba, un tipo con una envergadura bestial y que está teniendo una buena maquinaria propagandística. Quizá a Doncic le lastre no haber trabajado con ninguna franquicia, pero estaba ganando una liga ACB, competición nacional más potente a la estela de la NBA. Eso, los especialistas sabrán ponerlo en la balanza. "Estar del uno al cinco sería increíble", decía el '7' con el título bajo el brazo. Parece complicado que baje de ahí, aunque lo que parece claro es que el escenario más positivo es que caiga en una franquicia donde pueda tener rodaje. Deberá adaptarse físicamente a una liga complicada y definir la posición donde pueda rendir, pero existen pocas dudas de que está en la terna de los europeos más preparados que cruzaron el charco. Lo que está claro es que fue un enorme placer disfrutarle, ahora habrá que perder horas de cama.