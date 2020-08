Después de un amargo final de temporada ha llegado el momento de encarar el nuevo reto en busca del ascenso. Sin apenas tiempo para recuperarnos, ya trabaja el conjunto rojiblanco para volver a ilusionar a su afición y remodelar un equipo donde el objetivo está ya más que definido. En cuestión de ilusión el jeque Turki y su equipo saben como dar con la tecla. Si en el pasado fue el sorteo de coches o fichajes a golpe de talonario, de momento han conseguido que casi por unanimidad el aficionado rojiblanco celebre las nuevas equipaciones que vestirá esta temporada la UD Almería. La segunda, llamada Mediterráneo, ha sido un auténtico pelotazo en las redes sociales. Y en los canales de venta donde se ha agotado en cuestión de horas. Es un principio para que todos vuelvan a ilusionarse. Comentaba la semana pasada que la salida de Darwin la damos todos por hecha y no parece que haya vuelta atrás. Es un futbolista con un techo muy alto y se le queda muy pequeña la segunda categoría del fútbol español. Con el tiempo será un jugador importante allá donde vaya y el aficionado almeriense se sentirá orgulloso de decir que el primer equipo donde destacó Darwin fue el Almería. Como en su momento pasó con Negredo o Suso. Jugadores con un rendimiento excepcional y que la UD Almería les sirvió de trampolín en sus carreras. Ahora bien, ninguno dejó tanto dinero en la caja como lo hará el uruguayo. Y pese a que con esto se romperá un poco la ilusión de la que antes hablábamos, el sustituto que fiche la dirección deportiva no llegará al nivel del charrúa. Lo digo sin saber tan si quiera quién será el nuevo delantero centro, pero jugadores así no salen con frecuencia. De momento el "nuevo" entrenador José Gomes contará con Maras, Villalba y el belga Ramazani. Como principales novedades, si bien los dos primeros ya estuvieron la temporada pasada. El joven extremo Ramazani es uno de esos fichajes que están por ver el rendimiento que pueden ofrecer. Si bien deberíamos recordar todos que el periodo de invierno en el capitulo de altas y bajas no fue beneficioso, esperemos que el acierto está vez tenga mayor porcentaje.