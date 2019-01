Los números de Enric Gallego

Qué buen ojo y qué valentía tuvo quien apostó en Almendralejo por un delantero desconocido como Enric Gallego, que lo único que sabía hacer en un campo de fútbol eran goles como rosquillas. Sus números están ahí y solo hay que echarle un vistazo a la Wikipedia para ver que a veces no hay que irse muy lejos para buscar lo que necesitas. Hace casi un año, el Extremadura andaba como loco buscando un delantero que hiciera goles, ya que era lo que le faltaba para intentar dar el salto de nuevo al fútbol profesional e invirtió poco más de 100.000 euros por un "veterano"de guerra, que solo se había movido por el fútbol amateur, el de su casa, hasta que alguien, valiente, se la jugó y decidió vestirle de azulgrana. Su buen puñado de goles (25), ayudaron al equipo extremeño a subir a Segunda y esta temporada siguió apostando por este espigado delantero que le ha hecho 15 en 19 partidos. ¿Se le puede pedir más a un killer? Creo que no, pese a estar en un equipo modesto, en una vuelta hizo 15 goles él solito. ¡Qué envidia! Esa apuesta arriesgada, por lo menos económicamente le va a salir a pedir de boca, ya que si pagó poco más de 100.000 euros al Cornellá, ahora se lo ha llevado Francisco al Huesca por poco más de dos millones. ¡Menuda operación! Eso sí, los equipos de Segunda no le seguirán sufriendo y veremos cómo se maneja el Extremadura para buscarle un sustituto de un perfil tan difícil de encontrar, como es el de un ariete que haga goles y más goles. Ojalá tenga suerte este muchacho, que ya me hubiera gustado que hubiera vestido de rojiblanco, pero no fue así y lo sufrimos cuando visitaron el Mediterráneo, ya que uno de esos 15 tantos en la LFP fue en Almería. No le perderé de vista. Siempre he dicho que un jugador que hace goles tiene que hacerlos en todas las categorías. Solo hay que arriesgar y apostar por él, aunque no tenga nombre o no sea un chavalín, o sí.