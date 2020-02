La UD Almería está viviendo su primer bache serio desde que Turki Al-Sheikh tomó las riendas de la entidad el pasado verano. El equipo rojiblanco ha perdido la segunda plaza de la tabla clasificatoria, la que le daría el ascenso directo, y además ha sido alcanzado en puntos por el Huesca (46), ante el que perdió el pasado sábado por 3-2. La derrota en tierras aragonesas podría entrar dentro del guión liguero, ya que esta campaña está siendo muy complicado para todos los equipos sacar algo positivo en El Alcoraz, incluso para los que, como la UDA, se han confeccionado para estar la próxima temporada en Primera. Esa ambiciosa meta, la del ascenso, parece que se ha contaminado estas últimas semanas con el ambiente pesimista que se respira entre buena parte de la afición almeriense tras ver como su equipo encadena cuatro jornadas sin ganar, habiendo sumado solamente uno de los doce últimos posibles. Pero lo que preocupa, más que el bache de resultados, que tarde o temprano llega y, evidentemente, se terminará también saliendo, es la imagen que da la UD Almería sobre el terreno de juego. José María Gutiérrez, ni corto ni perezoso, da a entender tras un encuentro que la culpa es de los jugadores, que no tienen ganas de subir de categoría, y una semana más tarde el mal del cuadro rojiblanco es debido al arbitraje. Y no le falta razón en el segundo caso, pero a veces hay que hacer un poco de autocrítica y asumir que quizás algo no se está haciendo bien desde la propia dirección del banquillo. Ese tipo de argumentos con los que salía Guti para cubrirse las espaldas demuestran que aún le falta mucha experiencia como entrenador, tanto ante las cámaras como dirigiendo. Ha tenido oportunidades de sobra, más que Pedro Emanuel, pero está quedando claro que su llegada al club almeriense fue producto de la obsesión del jeque por hacer de la UDA un club mediático. Está muy bien que se hable de Turki, del ex del Madrid, del hijo de Zidane y que nos visite Valdano, pero yo preferiría disfrutar en el Mediterráneo y ver al equipo ganar más partidos para no quedarnos con la miel de la Primera en los labios...