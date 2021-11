Lo he comentado muchas veces. Mientras el Almería de Alfonso García se arrastraba y malvivía para salvar la categoría, regalando sus jugadores a precio de ganga, éramos un club simpático que solía caer bien a toda la gente. Era muy habitual recibir mensajes de según qué aficionados de según qué equipos deseándonos suerte, normalmente después de que nos hubieran ganado. La afición del Sporting y su mareona, que alguna vez se ha dejado caer por Almería, no eran una excepción. Sin embargo, en el preciso instante en el que Turki se hizo cargo del club y de la noche a la mañana pasamos de ser un candidato serio por el descenso a serlo por el ascenso, las cosas cambiaron. El Almería de repente se convirtió en una amenaza y esos buenos deseos de antaño se transformaron en todo lo contrario. No deja de ser curioso que justo ahora que las cosas nos van bien, dejemos de gustar. ¿Acaso cuando nos deseaban lo mejor no nos deseaban poder tener un equipo digno, con una buena economía, con buenos jugadores, un estadio en condiciones y posibilidades de lograr el ascenso? Quizás sus buenos deseos se limitaban a que salváramos la categoría, que siguiéramos siendo 3 puntos fáciles de conseguir y listo. No fueron pocas las aficiones que se volvieron en nuestra contra, con un odio exagerado. La del Sporting también. Desde que Turki se hizo cargo del club, nos la tienen jurada. La goleada que encajamos con Pedro Emanuel la celebraron como una Champions. Cuando la temporada pasada nos ganaron en el Mediterráneo, más de lo mismo. Creo que, tras el derbi con el Oviedo, el partido al que más ganas le tienen es al del Almería, por aquello de que creen que representan el fútbol auténtico y nosotros el moderno. No saben, ni les interesan, las penurias que ha sufrido la afición almeriense en su centenaria historia. El Molinón, que suele meter el primer gol de su equipo, nos tiene ganas y más desde que los dejamos fuera del play-off con suplentes en el último partido de la temporada pasada. Una victoria será un golpe sobre la mesa…