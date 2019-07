La odisea de la tienda oficial

Me sigo sorprendiendo, aún hoy, cuando veo, por la calle, a gente ataviada con accesorios del Almería. Ayer me crucé con dos personas. Hoy, de momento, llevo una. Aficionados que pasean con su gorra del equipo, ropa de entrenamiento, pantalones, equipación oficial e, incluso, con aquella mítica camiseta del ascenso de 2007, con el número 12 detrás y la plantilla de esa gesta al completo. Es alucinante, hasta heroico, teniendo en cuenta las trabas que tiene cualquier aficionado rojiblanco para obtener cualquier producto de su equipo. El club solo posee una única tienda oficial en toda la provincia, situada en el Estadio Mediterráneo, un sitio completamente alejado de cualquier ápice de vida humana, más allá de los días de partido, sin hablar de su irregular horario. Luego, Blanes también se encarga de la venta de los productos oficiales rojiblancos, habiendo que hurgar hasta la saciedad entre la ropa del Barcelona, Real Madrid, Sevilla o Atlético para encontrar una mísera camiseta de la UDA de tu talla. Resulta incomprensible que, en esta iniciativa que está mostrando últimamente el club por acercarse a la sociedad, nadie se preocupe por elegir cuidadosamente un local del centro de la ciudad y abrir una tienda que haga visible a la entidad a todo el que visite las zonas estratégicas de la capital. No estaría de más que un porcentaje de los muchísimos ingresos que está recibiendo Alfonso García este verano en tema de ventas de jugadores fuera destinado a estas iniciativas. Así, al menos, adquirir una camiseta rojiblanca no sería una odisea. Consistiría en dar un plácido paseo por la ciudad.