Vivimos en una etapa donde predomina el 'ofendidismo', una palabra que, reconozco, me acabo de inventar, pero que me viene como anillo al dedo para englobar a aquellos a los que todo le molesta. ¿Que dices que el Almería debe reforzar su presencia en la sociedad local? Estás sembrando dudas en un año tan bueno como este. ¿Que dices que el filial tendría que haber hecho mejor temporada? El caso es criticar a alguien. ¿Que escribes que te gusta la playa? Estás menospreciando a la gente que prefiere la montaña.

El otro día, antes del Tenerife-Almería, pregunté en Twitter, en tono jocoso, que a cuánto se pagaba el gol de Dos Santos. Ya saben, la teoría de que los ex siempre mojan ante sus anteriores equipos. Una absurdez sin mayor importancia. Lógicamente, saltó el ofendido de turno. Ese tuit era muy crítico con Mauro, según él. Y, además, me recomendó vivir menos amargado y disfrutar de nuestros jugadores actuales en lugar de mirar al pasado. Una turra de la que, más o menos, se podía extraer que esa persona ofendidísima vivía menos amargada que el autor de la broma que tanto le había molestado.

El jueves, Fran Fernández se dirigió a la afición en sala de prensa para decir que no ve ambiente de partido grande. Además, aunque lo hubiera, no se suele traducir en ruido en el estadio. Sí en afluencia, quizás, pero no en cánticos, palmas, vítores y ánimos. Como no podía ser de otra manera, el 'ofendidismo' saltó. ¿Quién es Fran para quejarse de una afición que ha sufrido tanto estos años? ¿Cómo puede permitirse exigir algo a quienes siempre están ahí? Que se dedique a entrenar, que es lo que tiene que hacer.

El 'ofendidismo', siempre al acecho, en pro de la justicia social, atento, impasible y de conducta intachable, no tolera que nadie se pase de la raya. Fran habrá hecho que Almería olvide sus penurias. Habrá conformado un plantel entregado, que nos hace disfrutar y que aspira a luchar por el playoff. Pero ya está. Que no pida nada a la afición. El 'ofendidismo' nos guía. Nos protege. Vela por nosotros. Y perdón si he ofendido a alguien.