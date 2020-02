Una oferta innecesaria

La temporada 2006/07 no solo fue una de las más especiales de la historia de la UD Almería. Ese año, además, se dio un hecho insólito hasta la fecha por estos lares: el curso acabó con muchos más abonados de los que había al inicio. La trayectoria de los de Emery, que desde mediados de campaña apuntaban altísimo, hizo que la gente se ilusionase con un ascenso que ya en el último tercio de campeonato era un hecho. Eso provocó que muchos pensasen en el próximo año en la élite. Y, claro, empezaron a abonarse. ¿Los precios? Los mismos que en verano, con la salvedad de que quedaban muy pocos partidos. En términos económicos no compensaba en absoluto. En términos prácticos sí. Se trataba de pagar a cambio de asegurarte un asiento en Primera. Ante este boom, a quienes dudaban les entraron las prisas. No querían quedarse sin su sitio. Entonces, todo se empezó a acelerar. La gente ya no solo quería abonarse para ver la Primera División en Almería 26 años después, sino que, además, lo hacía rápido para no quedarse sin una buena ubicación. Así, mi padre y yo fuimos viendo cómo, con el paso de las jornadas, nuestro sector se iba poblando con nuevos aficionados. Este curso ha ocurrido algo similar, aunque, a su vez, muy distinto. Ha sido el propio club el que ha alentado a la masa a abonarse con una oferta algo ficticia. Pagar 150 euros para ver nueve partidos es mucho. Incluir una camiseta con valor de 70 euros lo suaviza, pero no te exime de desembolsar tal cantidad. El resultado es que el club ha generado en cientos de personas la necesidad de abonarse y, además, ha vendido otras tantas equipaciones por el camino. Se mejora el ambiente del estadio, se recauda dinero y se libera stock. Chapó. Pero hay una cruz, y es que esto ha sentado mal a muchos abonados, que también querían su caramelo. Al final, estas ofertas son un arma de doble filo que, quizás, no sean necesarias, y es que la historia nos ha demostrado que quien quiera abonarse lo hará tarde o temprano. El dulce aroma de la Primera es más que suficiente para ello.