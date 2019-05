Un ojo en el futuro

Quedan cinco jornadas y ya parece que está todo decidido. No matemáticamente porque el play off aún está al alcance, pero sí en lo cualitativo. No deja buenas sensaciones la derrota en Lugo, que puede entrar dentro de lo normal. Los gallegos se están jugando la supervivencia en la categoría de plata, lo que habla por sí sólo. Podría parecer una forma agría de terminar la temporada, pero conviene no olvidar el camino que trajo al Almería hasta aquí. Muchos éramos los que dudábamos, además con argumentos sobre la mesa, de una plantilla que andaba justa de talento, pero que trabajó bien Fran Fernández para hacerla compacta y sólida. De luchar por la permanencia a pensar en el ascenso. Esa es la paradoja de una campaña como no se recordaba por estos lares. Después de un lustro de agonías, se necesitaba un bálsamo así. Vino con un hombre de la tierra en el banquillo, que siempre gusta más. El técnico ya deslizó en rueda de prensa que quizá el club no está valorando lo suficiente lo conseguido a la hora de plasmar sobre papel una renovación. Sería imperdonable dejar escapar a un entrenador que demostró compromiso y resultados por no hacer un esfuerzo a varios niveles. También sería un rejón a este bonito proyecto que parece estar formándose. Ese proyecto que ahora toca seguir moldeando para afianzar esos cimientos y que no sea flor de un año. Parece que los pilares se van asentando y habrá que retener a gran parte de este plantel. Como ya se percibe, hay algunos futbolistas que se han revalorizado y será imposible retener. Clave invertir bien esa caja que dejarán. No sería mal asunto que los jugadores comenzaran a ver al Almería como ese club puente para dar un paso más en sus carreras. Perdido el potencial económico, ese parece buen argumento para edificar al medio plazo. El resto que rodea al club se vende sólo en un lugar como Almería. Queda rematar con dignidad una temporada sobresaliente y empezar a construir.