Dos puntos de 27 posibles. ¿Se puede hacer peor? Tiempo al tiempo. Llegó para cambiar la dinámica del equipo y, sobre todo, para ganar partidos, y sus números son terroríficos. Me refiero al entrenador, que no es capaz de revertir la dinámica de un equipo que sigue anclado en el fondo de la clasificación. Habrá quien piense que le ve mejor, no lo discuto, pero la realidad es que no le da para ganar un partido en Primera y en fútbol se entrena durante la semana para partidos y este Almería, a pesar del relevo en el banquillo, no lo hace y eso penaliza muchísimo y todo eso hace que buena parte de la afición desconfíe de la capacidad del banquillo para tratar de alcanzar el objetivo, que no es fácil y que conforme va avanzando el calendario se está poniendo más difícil. A la afición no le salen las cuentas, y mucho me temo que al cuerpo técnico tampoco, de ahí que empiecen a surgir las dudas sobre su capacidad para revertir una situación muy incómoda y que lo único que hace es alimentar dudas y generar desconfianza. En en Barcelona se volvieron a repetir errores de falta de concentración igual que por ejemplo frente a la Real Sociedad. Dos goles a balón parado, de saque de esquina. Increíble. No bastó con el partido frente a los de Imanol que en Montjuic se lo volvieron a hacer. La lección sigue sin saberse o, tanto monta, muy mal trabajada la defensa de una jugada a balón parado. Por cierto, no quisiera pasar por alto lo de los llantos de César Montes de los que hablaba en una entrevista para una televisión de su país. Montes no se ha parado a ver cómo niños, y no tan niños, lloran en las gradas del Estadio viendo que su equipo no es capaz de sacar adelante un partido, y son 21 encuentros de Liga sin ganar -18 esta temporada y tres la temporada pasada-. Niños y no tan niños que, con toda la ilusión del mundo y restando un dinerillo de sus ahorros, o bien se han sacado su abono o han comprado una entrada para ver cómo su equipo, el de sus amores, les duele al ver no es capaz de ganar un partido.