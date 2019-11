El ojo que mira y el que ve

La UD Almería suma ocho jornadas en ascenso directo y no ha bajado de la cuarta plaza en las seis restantes. Ha cedido dos derrotas, una en casa y otra a domicilio. Es el segundo más goleador, sólo superado por Cádiz. Y el tercero menos goleado. Ha visto portería en once partidos y ha dejado imbatida la suya en siete. Los Corpas, De la Hoz y compañía vencían y convencían en el arranque liguero. Su juego era fluido. En ataque, eran un ciclón y atrás, un muro. Nadie les tosía. Gustaba y se gustaban. Lo suyo era puro espectáculo. Pero lo bueno no es eterno. Su fútbol en las últimas siete jornadas es escaso y previsible. No emociona ni divierte. Resulta plano, ramplón tirando a feo y no es de los que hace saltar del asiento. No llena el paladar de los más sibaritas, los del morro fino, entre los que está Turki Al-Sheikh. El jeque se aburre y ha mandado parar. Pedro Emanuel ya no le vale. Su apuesta por Guti lo es por otro modelo de juego. El otrora '14' blanco se inclinará por el toque, posesión y el juego desde atrás. Esa es su forma de entender el fútbol, la que mamó como merengue. Al fútbol se puede jugar de muchas formas, pero no de cualquier manera, y el presidente está convencido de que el equipo tiene fútbol y futbolistas para ganar, entretener y ascender. No le vale una y quiere las tres. Es ambicioso e impetuoso, y se agarra al porque fuimos, somos y porque somos, seremos. El problema es que en Segunda, hay 20 chinos y 2 japoneses. Todos se parecen. Compiten con ardor guerrero y visten su juego con una chaqueta metálica. Y la plantilla rojiblanca tiene un corte más técnico. Jugar bien y ganar no es fácil. Muchos lo intentan y se confunden. La belleza siempre depende del ojo que mira. Ganar, ganar y volver a ganar. Y convencer ganando. Ese es el reto del nuevo inquilino.