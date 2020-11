Desde que nos hemos convertido en nuevos ricos, las expectativas en cuanto a fichajes y desempeño del club son muy altas. Ocurre que estas suelen ser desorbitadas y en poco, o nada, ayudan a los jugadores y al equipo. Ya el verano de 2019, cuando todo el mundo esperaba a un Negredo o algo por el estilo, el fichaje de Juan Muñoz fue recibido con mucha frialdad, en el mejor de los casos, y fueron pocos los que realmente esperaron a verlo en acción antes de condenarlo. El delantero utrerano dejó en mal lugar a la mayoría, hasta el punto de que acabaron pidiendo su continuidad en el club. Este verano nos ha sucedido algo parecido con Umar Sadiq. En un verano donde se llegó a hablar de Stuani y otros nombres de nivel similar, la llegada de este exótico delantero nigeriano procedente del fútbol serbio dejó un mal sabor de boca a la mayoría. Así, desde el minuto 1 no se ha parado de dudar de sus habilidades y se han estado buscando defectos, sin pasarle ni uno de sus errores. En redes sociales he leído todo tipo de barbaridades. No me quiero ni imaginar lo que pasaría si hubiera aficionados en las gradas. El espigado atacante africano lograba el gol de la victoria ante el Mirandés el otro día, pero su celebración no pudo ser más reveladora. Su cara era un poema y sus compañeros, liderados por el capitán Balliu, le intentaron levantar el ánimo. Pero Sadiq no está contento. Sabe que un delantero, al final, vive de los goles. Sus movimientos con y sin balón, su influencia en el juego, fijando defensores y creando espacios, su fútbol asociativo, las amonestaciones y expulsiones que provoca y hasta las numerosas faltas que recibe sin ser sancionadas, pasan desapercibidas para la gran mayoría, que se obceca con los goles, con sus resbalones, pérdidas de equilibrio y las faltas que a él si le señalan al más mínimo roce. A veces pienso que nos vendría bien tener una sección en UDA TV que se llamara 'Lo que el ojo no ve' como en En el día después, para que la gente se parara a ver todo lo bueno que aporta, que es mucho, Sadiq. Sus goles llegarán y es un jugador que ya marca diferencias, aunque no lo vea la mayoría…