La operación salida

Tras hacer efectivas las opciones de compra que tenía, y comunicar las bajas por cumplir contrato o volver a su equipo de origen, el Almería entra en la fase del verano, donde tiene que aligerar plantilla mediante cesiones, rescisiones o traspasos. Albiar fue la primera salida anunciada (regresa al filial de Cartagena pero en dinámica de primer equipo), y no va a ser la última. La de Maras, cedido con opción obligatoria de compra al Alavés, parece bien encaminada, y están procesándose otras evidentes como Rosic (cesión), Carriço (rescisión), Villar (rescisión/carta de libertad para firmar gratis en Segunda, donde tiene buen cartel), Robles (cesión a 1ª RFEF)... y algunas no tan evidentes. El Assy dijo en este medio que no iba a haber una gran revolución en la plantilla, pero es de esperar que aún queden algunas salidas inesperadas y al menos otros 4 o 5 fichajes que, además de tener proyección, y en algunos casos presente, aporten la dosis de experiencia que el equipo necesitará en la élite. Ayer nos sobresaltaba la información desde Brasil sobre el fichaje del joven central brasileño Kaiky Fernandes, del Santos. Considerado uno de los de mayor proyección del mundo, el Barcelona tenía una opción de tanteo que, al parecer, no va a ejercer. El Almería paga 7 millones y el Santos se guarda un 20% de la plusvalía de una futura venta. Dicen que estamos ante un Darwin de la defensa y es una demonstración más de lo que ha cambiado el club en estos 3 años. Kaiky está en una alineación de los futbolistas más prometedores del mundo llena de jugadores de los grandes clubes de Europa (como Tchouameni del Madrid, o Julián Alvarez del City, al que Turki tuvo fichado hace dos años). Ese es el nivel y esa es la transcendencia de nuestro club. A Kaiky se suman los ya confirmados Gui, Svidersky, Mendes y Milovanovic. Alguno se está poniendo nervioso al ver la inexperiencia de nuestros fichajes, pero el mercado aún es muy largo y aún nos quedan sorpresas tanto de salidas como de entradas. Lo ideal es que el grueso de la plantilla esté disponible lo antes posible.