La opinión formada y deformada

Es algo redundante, pero no por e llo deja de ser menos curioso. O, al menos, así me lo parece. Me refiero a los fichajes que, curiosamente, reciben ese nombre en verano y pasan a ser "refuerzos" cuando llega el invierno. Cosas de la semántica como aquello de rechace en lugar de rechazo. La UDA ha cerrado cuatro fichajes hasta el momento y el personal, concepto indefinido lo reconozco, los ha acogido con indiferencia y un ramalazo de suficiencia. Es cierto que no son jugadores de primerísimo nivel, como era previsible, pero lo curioso del caso es que no se les ha concedido ni el beneficio de la duda o el derecho a defenderse sobre el césped. En el fútbol moderno, en demasiadas ocasiones se extraen soluciones muy rápidas de periodos de tiempos muy breves y se pontifica en un sentido y en el contrario, según haya sido el último resultado. Las posibilidades de errar, bajo estas condiciones, son más que evidentes. A los futbolistas hay que verles antes de someterles a juicios sumarísimos. Además, con la particularidad que muchos, por no decir la inmensa mayoría de opinadores, tienen una información difusa o confusa sobre los mencionados que derrumba sus teorías. Es aquello de hablar por no estar callado. El Almería 2006/07, que logró el ascenso a Primera tenía en sus filas a Bruno Saltor; Cabrera; Mairata; Mena o Laurent de Palmas quienes recalaron en aquella plantilla después de descender a Segunda B con el Lleida, Pontevedra, Eibar, Alavés, a Segunda, y Rácing de Ferrol, respectivamente. Y el delantero madrileño Míchel Carrilero, autor de 12 goles, había firmado la mitad en las dos campañas precedentes como rojiblanco. Resultará imposible que aquella machada histórica se vuelva a repetir con aquellos mimbres, pero su realidad desmontan muchas mentiras o medias verdades.