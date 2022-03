Soy consciente del acongojamiento generalizado que anida en el grueso de la afición de la Unión Deportiva Almería después de otro partido bien calificado por Rubí como una "película de terror", y entiendo el pesimismo que anida en la hinchada después del sonoro tropiezo ante el Girona, sobre todo por lo que hubiera supuesto conseguir una victoria, pero he de decir que no tengo ninguna duda, aunque tampoco ninguna prueba, de que el Almería terminará ascendiendo de forma directa. Será complicado que lo haga como campeón, es más que cierto, pero eso es lo de menos.

Comparto, igualmente, con la mayoría de los aficionados el temor de que tenga que jugársela en los temidos play off, porque estos sí es verdad que son una lotería, y de hecho la estadística demuestra que el hecho de haber quedado tercero o cuarto no aporta ninguna ventaja con respecto al quinto o al sexto, que suelen llegar a tope de moral y de forma, en contraposición al bajón que supone para un equipo que ha rozado el ascenso directo tener que afrontar ambas eliminatorias con la obligación de ganarlas las dos. Pero no pensemos en eso, porque no creo que suceda.

Me baso en partidos como el de Tenerife, que era igual o si cabe más importante que el disputado ante el Girona este domingo, y donde los rojiblancos dieron la cara, fueron protagonistas, aguantaron y se llevaron el gato al agua. La visita a Valladolid obviamente será el choque más importante de la temporada y la mentalidad con la que se afronta ha de ser de equipo grande, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones esta temporada el cuadro indálico.

Subir a Primera es una de las cosas más complicadas que se pueden lograr en el fútbol, por mucho dinero que se tenga o muy grande que sea el nombre del equipo. En Almería lo sabemos bien, pero este año va a ser diferente. Seamos optimistas, porque va a suceder.