El orgullo no da puntos

Me sorprendió muchísimo el otro día Fran Fernández en el postpartido frente a Osasuna, que se perdió por 0-1, porque dijo sentirse muy orgulloso de sus jugadores. No sé, pero si su hija llega a casa y le dice que ha suspendido el examen, ¿seguro que le dice que se siente orgulloso? En otras ocasiones se ha hablado de las "sensaciones", que no dan puntos a nadie. No existe una clasificación por orgullo, existe una clasificación por resultados y en fútbol vienen dados por vencer a tu adversario. ¿De qué te vale jugar muy bien si luego no eres capaz de ganar? En fútbol no se puede ganar por sensaciones. O te impones al rival o no ganas, y para hacerlo tienes que anotar más goles que tu oponente. En este sentido, al equipo de FF se le ha olvidado peligrosamente hacerlo.Nadie discute que está donde está por el esfuerzo y trabajo tanto de FF como de los jugadores, que se lo han ganado a pulso jornada tras jornada, cuando allá por el mes de agosto, pocos imaginábamos que a estas alturas de temporada el equipo iba a estar donde está, teniendo en cuenta cómo se había formado precisamente la plantilla y eso, como digo, es solo y exclusivamente mérito de FF y sus jugadores. Pero de ahí a decir que uno se siente orgulloso de sus jugadores después perder 0-1 en casa... No sé, después de haber sido capaces de sumar uno de los seis puntos que en dos semanas ha disputado en casa, o dos puntos en los últimos tres partidos. Entiendo que FF quiera quedar bien con sus jugadores, pero estoy completamente convencido de que en las cuentas de Alfonso García no aparecía sumar solo uno de los últimos seis puntos que ha disputado el equipo, ni en las de Alfonso ni en las de la gran mayoría de aficionados. Está claro que el equipo lo da todo, se deja la vida en el campo, pero en los últimos partidos no le llega para ganarlos y eso no le gusta a nadie.