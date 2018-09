Los Pajaritos es el campo del Numancia, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pues yo voy a empezar hablando de los pajaritos, que no vuelan por los campos y sí van piando. Antes te decían lo que tenían que decir en persona, luego también por teléfono, ya fuera mediante llamada o mensaje, y ya hemos llegado a un punto en el que se comunican contigo por las redes, normalmente en privado porque si no… Así, un pajarito te confirma la llegada de un entrenador o jugador al club, la ausencia de la convocatoria de otro, la inclusión en el once inicial de este o el banquillazo de aquel, normalmente con el tiempo suficiente como para presumir de información privilegiada. Otra cosa es que a uno le interese compartirla y, en tal caso, con quien. Cada vez hay más pajaritos y, por tanto, mayor número de gente que está en condiciones de reproducir lo que le cantan, de tan buena fuente. Supuestamente, siempre. No todo vale. Aquí circula cada vez más tráfico de información privilegiada y no lo veo mal, siempre que su uso, por todas las partes, sea responsable. No pretendo ir con moralinas ni dar lecciones de nada, tampoco me refiero a nadie en concreto. Incluso lo siento si más de uno se da por aludido, quizá no estaba ni pensando en esa persona. Pero ya saben que quien se pica… Dicho lo cual, volviendo a Los Pajaritos, qué gran ocasión para romper una racha de tres derrotas y 10 años sin rascar en ese campo ya casi maldito. No será fácil, al contrario, como casi todo en esta vida. Pero viniendo de eliminar en Copa al todopoderoso Málaga en La Rosaleda y de vencer ante un no menos poderoso Zaragoza, todo lo que sea sumar en Soria vendría como alpiste al pájaro. No me ha dicho un pajarito que Saveljich e Ibiza seguirán de pareja de centrales ni que Chema será titular, con merecidos banquillazos a Trujillo y Juan Carlos. Pero invito a todos los pajaritos a que lo digan, además de que Sekou, si no 90, tendrá más minutos que el domingo pasado. De momento, me quedo con lo poco que sé y me lo guardo, si me permiten. Que más vale pájaro en mano…