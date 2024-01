Los Reyes Magos por ahora no han traído grandes regalos a los clubes españoles, a pesar de las ilusiones que generan en las respectivas plantillas. En el Barcelona, Xavi reclama un refuerzo para reemplazar a Gavi afectado por una lesión de larga duración y de ese modo apuntalar a un equipo del que dice que está en construcción. Las palancas, palabro incorporado al mundo del fútbol por Laporta, no parecen suficientes para un equipo cuya plantilla no da el rendimiento que se le presupone a los nombres que la conforman. Desde Brasil solo ha llegado Vitor Roque, una esperanza de 18 años del que se espera que por lo menos despierte a Lewandowski, muy lejos de ser el goleador al que nos tenía acostumbrados. Ese problema no lo tiene el Real Madrid al que la incorporación de Bellingham en el pasado mercado, le ha resuelto todos sus problemas. Si el fútbol va de convertir goles en la portería contraria, el inglés va sobrado de puntería. Todo lo demás no ha supuesto inconvenientes mayores. Lunin no es Courtois, pero cumple cada vez que se le requiere, los jóvenes franceses juegan donde los pongan y Rodrygo dio un paso adelante cuando se lesionó Vinicius. No problem. Al Atleti le basta, como al niño del anuncio, con que le regalen un palo. Con un palo les alcanza para estar entre los que juegan Champions, aunque este año esté un poco más caro con el advenimiento del Girona que sueña con convertirse en el Leicester. Diez palos más el pie de Griezmann, le alcanzan para luchar por el objetivo de pelear con los gigantes de la liga. La UD Almería esperaba una bolsa de carácter, en vez de una de carbón. Equipo récord en negatividad, aún no ha ganado en todo lo que va de la primera rueda y suma cinco puntos producto de otros tantos empates. Los jugadores están desmoralizados, saltan al verde sabiéndose perdedores y eso se lo transmiten a todos los espectadores. No importa cuando leas esto, eso va a suceder si no le imprimen carácter, tensión y concentración a los duelos. El resto llegará solo, pero el tiempo se ha empezado a echar encima.