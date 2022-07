Una pancarta vergonzosa

Londres, 7 de julio de 2022. Estimado Navarro, coincidiendo con la apertura de la renovación de abonos en la sede del club, vimos en la entrada del Estadio una pancarta en contra del director de Radio Marca Almería, con el que el club tiene un enfrentamiento que es público y notorio. La foto de la pancarta corrió como la pólvora por redes sociales y cuando la vi, no me podía creer que el club hubiera hecho esto y quise creer que la iniciativa partía de algún aficionado. El hecho de que siguiera ahí horas después confirma que estaba equivocado y, por tanto, esto ha sido cosa del club. Sea cual fuera el objetivo del Almería poniéndola, la cosa ha perjudicado más que beneficiado, ya que no se puede caer más bajo. Si existen desavenencias entre ambas partes, hay otros foros donde tratar este tema, por ejemplo, en los juzgados, pero a mí la pancarta me parece vergonzosa y peligrosa, ya que hoy es el señor Bru, pero cualquiera sabe quién puede ser mañana. PD: Estaba claro que la renovación online iba a ser un desastre, como de costumbre…