La pandilla del albero

Nunca fui futbolista, ni en mis tiempos mozos. Lo intenté cuando era infantil, en el Zapillo Atlético, pero duré solamente un entrenamiento. No era lo mío. Por lo menos no el fútbol federado, ya que cada viernes mi padre sí que me llevaba junto a varios chavales de mi clase a jugar en ese gran campo de albero que había donde está previsto que hagan la nueva fase del Parque de las Familias. Un terreno que quitaría las ganas de balompié a más de un chaval de los que juegan hoy en día. Es increíble lo que ha cambiado el mundillo del fútbol. Pese a que no formé parte de ningún equipo, viví muy de cerca la vida de los vestuarios modestos durante los años noventa gracias a mi primo Álex, que vistió, entre otras, la elástica del Plus Ultra. En aquella época los jugadores no iban peinados de peluquería, no había césped ni solían coincidir las equipaciones al completo en un mismo equipo. Se respetaba el color, eso sí, pero unos llevaban unas medias Luanvi, otros unas Joma... Ahora eso es impensable. También se ha perdido el calificativo real de ser un equipo humilde, como los de antes, en los que las equipaciones no se tiraban de un año a otro. Se pasaban a los siguientes, aunque ya ni se viese el escudo o la publicidad de la ferreteria o la churrería de turno. Antes los clubes estaban mucho más arraigados a su barrio, y los barrios más volcados con su club. Con el paso del tiempo llegaron los alquileres de los nuevos campos, muchos de ellos con pistas de pádel y fútbol sala, y eso fue un impulso económico para entidades modestas que vieron sus arcas como nunca antes las habían visto. Algunos de esos clubes no supieron gestionar este cambio y se olvidaron de sus orígenes, de lo importante, de sus niños del barrio, del fútbol. Los campos dejaron de ser la segunda casa de la pandilla del barrio para convertirse en estrictas escuelas, previo pago, donde aprender a llegar lejos lo más rápido posible, dando cobijo a padres frustrados que fomentan más la competencia que la convivencia. El fútbol ha cambiado, para bien en algunas parcelas, pero yo me quedo con esos niños que hace 25 años vendían papeletas llenos de churretes para poder comprar un Mikasa nuevo.