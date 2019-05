El papel del PP en la Hidra

Puede respirar tranquilo el PP de Almería porque Vox no concurre en los 103 municipios de la provincia. Puede respirar tranquilo porque, por fortuna para ellos, en las locales los electores votan a la persona y siguen teniendo grandes candidatos en muchos pueblos que a buen seguro paliarán los malos resultados de las generales. Puede respirar tranquilo porque incluso en el peor de los escenarios (asaeteado en el Poniente) la aritmética electoral le permitiría conservar la Diputación, tal y como ya ha informado este diario, con un pacto tripartito y la lógica pérdida de diputados y poder. Lo que no puede hacer el PP almeriense es caer en la autocomplacencia en la que lleva bastante tiempo instalado, acostumbrado a ganar comicios tras comicios casi sin despeinarse. O espabila pronto o la fuga de votantes hacia posiciones centristas (Ciudadanos) o extremistas (Vox) en esa hidra de tres cabezas que hoy por hoy es la derecha será una sangría continua. Para ello debe cerrar heridas abiertas en unas primarias fake que auparon al perdedor Casado y dejaron mucho descontento en el sector de la militancia que apostó por Soraya. No pocas de esas personas, concejales válidos, han preferido dar un paso al margen en la próxima cita electoral para no poner piedras en el camino, viendo que su voz no ha sido escuchada.