26, par y rojo

La de entrenador es una profesión de alta rieago y fecha de caducidad. Esta realidad es de sobra conocida en la Unión Deportiva Almería. El banquillo unionista es uno de los más volátiles desde que el club pertenece a Alfonso García Gabarrón. El de Águilas ha sentado en el banquillo a 26 técnicos desde que se hizo con la propiedad de la entidad en la temporada 2003-04 y 16 acabaron destituidos. Casuco fue el primero y Lucas Alcaraz ha sido el último. Siete más lo fueron en Segunda. A saber: Castro Santos, Fabri, Carrillo, Gorosito, Fernando Soriano, Lucas Alcaraz, de nuevo, y Ramis. Y los siete restantes se fueron al paro desde Primera: Gonzalo Arconada, Hugo Sánchez, Francisco, Lillo, José Luis Oltra, Juan Ignacio Martínez y Sergi Barjuán. FF no figura en esta lista maldita. Ha sido el último en entrar en el restringido 'club de los intocables', el formado por Unai Emery y Javi Gracia. El primero dirigió a la UDA en 80 partidos entre dos temporadas, desde la primera a la última jornada. El navarro lo hizo en 46 partidos, con los cuatro del 'play off'. Paco Flores y Francisco empezaron y finalizaron una temporada, aunque el ahora técnico del Huesca fue destituido en los inicios de la segunda. Alfonso GG le ha ofrecido la renovación y FF está en su perfecto derecho a responder de una forma y la contraria. Emery y Gracia optaron por no seguir tras pisar la cumbre del Everest, la cima más alta del planeta, con sus ascensos a Primera. El zapillero puede optar por el mismo camino. O puede apostar por quedarse y afrontar el asalto a esta misma cumbre, con un equipo mejorado para no despeñarse en el intento. Las dos partes dicen tener predisposición. Habrá que ver si es puro postureo. Habrá que esperar para saber si esa verdad no es mentira o si esa mentira no puede ser verdad.