La paradoja del mercado

Con el comienzo del mercado de fichajes, los equipos se están moviendo con operaciones cerradas u otras bastante encaminadas. Unos refuerzos que incluso han debutado en esta jornada liguera como en el caso del Granada, que ha logrado una victoria trascendental contra el Cádiz. En cambio, el colista de la categoría sigue con una aparente tranquilidad que como primer diagnóstico evidencia la nula prisa de cara a esta ventana de traspasos. Una plantilla con deficiencias claras en varias posiciones, jugadores que no dan la talla y necesidades en parcelas como el centro del campo. De momento, lo único que parece evidente son algunas salidas. No obstante, lo que está claro es que son todavía más importantes las llegadas. Con la mentalidad que siempre ha mostrado esta directiva, cuyos objetivos siempre han estado por encima de las realidades deportivas, sorprende la inoperancia que existe en estos momentos. Es ciencia-ficción creer en la salvación con varios partidos de distancia sobre el descenso, pero si alguien debe creer en la hazaña es la directiva. No por ilusos, sino por precedentes. Lo paradójico de todo este asunto es que ni siquiera suenan opciones reales de posibles llegadas en esta ventana invernal. El silencio institucional denota algo más que pragmatismo, ya que en otros mercados hemos leído o escuchado perfiles que podrían encajar en el proyecto. Es la desidia en la que se ha convertido una temporada en la que los resultados no llegan, las alegrías se cuentan en números binarios y la sensación de vacío aumenta cada jornada. No soy partidario de una revolución de cara a este mes, aunque creo que es necesaria una mejora en el nivel del equipo, ya sea de cara a esta campaña o con vistas al curso que viene. Sea como fuese, la realidad es cruda. Demasiado quizás.