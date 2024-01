Estamos rodeados de paradojas. Les pondré un ejemplo. Seis de cada diez andaluces aseguran que en Andalucía se vive mejor que en otras comunidades autónomas y se apoyan en su exposición de motivos en el clima, filosofía de vida y el carácter de la gente. Estos datos son el resultado de un sondeo del barómetro andaluz. Hasta aquí no hay ninguna objeción. Lo paradójico llega cuando otro barómetro, económico, nos recuerda que Andalucía es la comunidad con menos renta per cápita del Estado. Como ‘la paradoja de la satisfacción’ se ha valorado esta doble, paralela y opuesta realidad. La UDA vivió el pasado domingo una situación similar. La afición salió alegre y contenta, casi satisfecha, aunque el equipo no ganó y sigue sin ganar. Parece algo paradójico, entendido como algo que se da de bruces contra la lógica y choca con el sentido común. No se entiende. Son cosas del fútbol. Se puede jugar bien y perder y ganar jugando mal. En la virtud está el defecto y en el pecado va la penitencia. En ocasiones se merece más de lo que se consigue y en otras se recibe menos de lo que se merece. La ilógica es la gran fortaleza del fútbol, lo que le hace imposible de analizar y de comprender cada siete días. Por eso, y otras cosas, es tan difícil ganar dinero en las quinielas. La UDA se quitó los complejos y se calzó la camiseta de matagigantes, pero ser colista pesa y ni olvida ni perdona, ¿Se puede extender esta suerte de mutación al Santiago Bernabéu este próximo domingo? Me temo que eso ya son otros ‘López’. Soñar siempre es bonito pero la realidad siempre es cruel. El segundo, con un partido menos, se medirá al último. Sería heroico, pero este equipo nos ha enseñado a ser negativos y me temo que la historia quedará a un lado y dará pasó a la histeria. Ojalá me equivoque.