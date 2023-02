Almería, 9 de febrero de 2023. Estimado Piñeiro, todo lo que apuntas es una cruda realidad en el día a día de la plantilla. Hasta el momento la buena trayectoria en casa ha permitido tapar la horrorosa deriva a domicilio, pero en el vestuario no pocos temen que si la cosa se torciera en las próximas jornadas en el Power Horse salten todas las alarmas. De ahí que pese a la predisposición existente por parte de ambas partes para acometer la renovación contractual de Rubi, todavía no hayan decidido a sentarse en una mesa a negociar. Todo se andará, pero cuando el objetivo de la permanencia esté al alcance de la mano. Quiero pensar que es cuestión de tie mpo sacar la primera victoria como visitante, aunque las jornadas avanzan y las sensaciones no acaban de acompañar. Hay que sumar al menos 18 puntos (6 triunfos) y sería temarario fiarlo todo a vencer en casa a Cádiz, Valencia, Elche, Mallorca y Valladolid y rascar algo ante Betis, Barça, Villarreal y Athletic Club.