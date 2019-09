Uno ha de admitir que estas líneas iban a versar sobre un tema diferente. Los titulares rojiblancos de estas jornadas iban a copar este artículo. Pero lo acontecido el pasado lunes es digno de estudio y algo que con Alfonso García habría recibido numerosas críticas más que razonables. Una falsa rueda de prensa del técnico de la UDA, llevándoselo incluso a la sala de conferencias del Mediterráneo para grabarlo. Por mucho que desde la entidad rojiblanca desde su canal de Youtube y web lo vendan como tal, es innegable que no se trata de una rueda de prensa. Habrá que contarles por ello que esta es "un acontecimiento informativo convocado por un organismo o entidad al que son invitados los medios de comunicación para que informen de lo que allí suceda o se diga". Una definición que deberían grabarse a fuego para no volver a cometer semejante error. Un acto que el que escribe estas líneas considera una mofa a la afición rojiblanca, privándole de tratar temas que la prensa local sí hubiera tratado, por no hablar de la profesión periodística. Uno se pregunta por qué Pedro Emanuel sí tuvo tiempo de comparecer ante los medios oficiales del club, pero no se le dio la oportunidad de hacerlo ante el resto de medios, como suele ser habitual en una previa. La falta de tiempo dirán. Una excusa sin más, sino que se fijen en cómo Víctor Sánchez del Amo sí atendió a la prensa en Málaga, a pesar de que ellos también tenían partido el martes y habían disputado la anterior jornada lejos de casa. Ello no fue obstáculo en la entidad blanquiazul. Así como también se puede mencionar que el pasado curso con la llegada de la Copa sí compareció Fran Fernández ante la prensa, aún habiendo también un corto margen de tiempo. Un evidente desacierto por parte del club almeriense, el cual debería mirar más por la imagen que muestran en público y ante los medios.