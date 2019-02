Un parón que se agradece

Hay algo que preocupa, y es cuánto durará el formidable físico del equipo. Son 90 minutos sin parar y siempre con la misma alineación". Este tuit lo escribió un servidor allá por el mes de octubre, cuando el Almería acababa de vencer con solvencia por 3-0 a Las Palmas tras un enorme derroche de todos los futbolistas rojiblancos. Un tiempo después, ya en diciembre, Pacheta, técnico del Elche, en la previa de su choque frente a los de Fran Fernández, se refirió al conjunto andaluz con los siguientes términos: "Tiene cuatro futbolistas arriba, sobre todo a dos, que hacen casi un kilómetro cada uno a máximas velocidades. Tener a uno que te haga un kilómetro a sprint por partido ya sería una barbaridad. Pues ellos tienen a dos". Se refería, como todos ustedes imaginarán, a Corpas y a Rioja. Precisamente Víctor Fortes, preparador físico unionista, pasó por sala de prensa esta semana y explicó que desde el cuerpo técnico no se teme ningún bajón en el estado de forma de los jugadores, que están completamente preparados para este nivel de exigencia. Fue un mensaje tranquilizador para los que veíamos con preocupación el enorme desgaste que realizan los jugadores de Fran Fernández y las pocas rotaciones que se llevan a cabo en el once titular. Es obvio que gran parte del éxito de este Almería se basa en la solidaridad, el esfuerzo y el rigor táctico de todo el equipo. Y eso solo se puede mantener con un excelso nivel de forma. En cualquier caso, el inesperado parón de este fin de semana puede venir bien para que los titulares se tomen un respiro y el choque ante el Córdoba se afronte con mayores garantías. Los tres puntos extra que se recibirán esta jornada deben ser un acicate para que el ambiente sea inmejorable. Ahora le toca al club incentivarlo con algo más que con mensajes en redes. No puede haber excusas para que el Mediterráneo no presente la mejor imagen de la temporada.