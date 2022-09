Un parón muy necesario

Londres, 22 de septiembre de 2022. Estimado Navarro, me pongo en la piel de Rubi. Pese a saber que el club estaba desesperado por vender a Sadiq, uno nunca está preparado para esa pérdida. Y menos cuando un martes lo tienes entrenando, el miércoles lo ves volando a San Sebastián, el sábado marcando su primer gol y el lunes te presentas en Valladolid sin él. Obviamente es muy difícil de digerir y al tener que improvisar sobre la marcha, no ha habido tiempo de cerrar las heridas de esta venta. Hasta ahora. Creo que Rubi necesitaba este parón para poder tomar aire, pensar las cosas con calma, dejar atrás de forma definitiva la dolorosa salida de Sadiq y valorar lo que tiene en sus manos, que no es poco. Es verdad que tenemos cuatro ausentes por sus compromisos internacionales, pero la mayoría de la plantilla está en Almería y el técnico tiene tiempo de reconfigurar el equipo y empezar a construir la Rubineta versión 2.0. Yo estoy convencido de que el catalán puede sacarle partido a esta plantilla, con un fútbol más coral y menos dependiente de un futbolista…