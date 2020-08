4 partidos para un ascenso

A expensas de que a última hora surja otro positivo por Covid-19 o algún otro despropósito, parece que al final vemos la luz en la temporada más larga de la historia y el Almería jugará este jueves el primero de los que esperemos sean 4 partidos que acaben con un ascenso a Primera División. Ha sido un año largo, larguísimo. De hecho, empezamos esta temporada con otro presidente y otro proyecto que nada tiene que ver con el actual. Entonces ni podíamos imaginar luchar por el ascenso, tampoco podíamos sospechar lo que iba a suceder con el Coronavirus, el confinamiento y todo lo demás.

Un año después, la competición sigue para los 4 equipos que luchan en el play-off por la última plaza de ascenso a Primera. Elche y Zaragoza juegan la semifinal de la solera. Los ilicitanos fueron los grandes perjudicados del paripé del Deportivo-Fuenlabrada. Estuvieron dos semanas en el limbo, sin saber si entrenar o no, porque no estaba clara su participación en el play-off de ascenso en caso de que el Fuenlabrada ganara al Depor. El Zaragoza, por su parte, se pone la etiqueta de víctima y ninguneado porque ha perdido a su delantero Luis Suarez al expirar el acuerdo de cesión. Un Zaragoza que, durante el confinamiento, cuando aún era segundo, abogaba por acabar el campeonato y subir de esa manera. Ahora que ha acabado tercero (Gracias, Mario Silva), está desesperado porque no se juegue el play-off y pide subir a Primera de la forma que sea.

La desesperación de la entidad maña es más que evidente y están quedando retratados con sus comunicados pidiendo una integridad de la que carecen. La otra semifinal la jugamos Girona y Almería. El cuadro catalán, con el presupuesto más caro de la categoría y el almeriense Francisco a los mandos, es, sin duda, un rival duro. El Almería, por su parte, tras cuatro técnicos y con la llegada de Gomes justo para este play-off, es una incógnita. Tiene jugadores de calidad, pero eso puede no ser suficiente. Esperemos que estos días extra que ha tenido el entrenador portugués hayan hecho efecto y ojala en dos semanas seamos de nuevo de Primera…