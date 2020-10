Los partidos son para disfrutarlos de cerca

Viendo cada fin de semana los partidos por la tele, parece que al fútbol le falta algo, que no tiene su "salsa" y es que ver esas gradas vacías, como que parece raro. No es el fútbol de toda la vida.

Y le falta lo más importante. Serán importantes los jugadores, los entrenadores, por supuesto el balón, pero amigos, sin público, no es lo mismo.

El fútbol no deja de ser un espectáculo y como tal se debe, en buena parte, a los aficionados que en cada partido acuden a las gradas para animar a su equipo del alma.

Estoy convencido de que los jugadores también echan en falta ese ruido, ese aliento desde la grada, ese run run constante que hace que por momentos te pueda subir el ánimo y que la sangre corra a mayor velocidad por las venas. El fútbol sin público, por ahora, no es lo mismo. Y los jugadores tienen que sentir esa "soledad" en el Estadio, viendo solo asientos vacíos y a buen seguro que darían lo que fuera porque la gente volviera a las gradas.

El otro día hablando con unos vecinos que son de Cádiz me decía, y no les faltaba la razón que sí que el Cádiz ha subido a primera pero, ¿Quién está disfrutando del equipo en Primera División? Los jugadores, solo ellos, porque la afición no puede ir a estadio a ver al Barcelona, al Real Madrid, al Betis ..etc … y tienen que conformarse con ver a su equipo en el Carranza frente a los grandes de nuestro fútbol, por la tele y eso, créanme, no es lo mismo y me insistían en eso, que no están disfrutando, por ahora, de la categoría.

Estar en Primera y no poder ir al Estadio es casi como no estarlo, porque para ver a los grandes de nuestro fútbol por la tele, lo puedes hacer cualquier fin de semana. Lo que gusta es ver a esos jugadores, a esos equipos, en tu campo frente a tu equipo, y eso, creo que no tiene precio. No se disfruta igual y lo noté en las palabras de estos amigos gaditanos.